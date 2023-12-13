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Наводила ракеты РФ на позиции ВСУ — в Запорожской области задержали хористку УПЦ МП

13 декабря 2023 11:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Наводила ракеты РФ на позиции ВСУ — в Запорожской области задержали хористку УПЦ МП
Задержание коллаборантки. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности Украины задержала хориста УПЦ МП, которая приводила вражеские ракеты на позиции наших военных вблизи Запорожья. Предательницы объявили о подозрении.

Об этом сообщают в СБУ.

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Правоохранители рассказали, что хористка местного храма и в то же время жена настоятеля местного храма УПЦ (МП), "сливала" оккупантам координаты базирования Сил обороны вблизи областного центра в Запорожской области. В первую очередь врага интересовали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, которые вовлечены в контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Еще   с начала войны она поддерживала преступные действия российских захватчиков и надеялась на захват всего южного региона Украины и не раз рассказывала об этом своим знакомым с Москви во время телефонных разговоров.          Все  данные она передавала российским спецслужбам мессенджерами. 

Обыски в предательнице

Сотрудники   СБУ установили местонахождение агентки РФ и задержали ее в одном из населенных пунктов недалеко от Запорожья.    В ходе обысков по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для передачи закрытой информации.

  • Переписка предательницы с россиянами. Фото: СБУ
  • Переписка предательницы с россиянами. Фото: СБУ
  • Переписка предательницы с россиянами. Фото: СБУ
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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения). Следствие продолжается.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала в Одессе предателя, который хотел шпионить для российской ФСБ. Мужчина собирался баллотироваться в Верховную Раду, чтобы получить более подробную информацию для вражеских спецслужб.

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