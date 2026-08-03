СБУ викрила на хабарях заступника голови Хмельницької ОВА: брав 5% відкатів

Затримання чиновників у Хмельницькому. Фото: СБУ

Олександр Шорохов Редактор

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з прокурорами ліквідували масштабну корупційну схему розкрадання державних фінансів. Правоохоронці викрили одного із чинних заступників голови Хмельницької ОВА. Високопосадовець організував збір регулярних хабарів із будівельних підприємств.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Організація схеми відкатів

Посадовець налагодив механізм отримання винагород за сприяння в отриманні державних підрядів на відновлення міжобласних автомагістралей. До цієї незаконної діяльності топчиновник також залучив діючого керівника профільної державної установи регіону.

"Як з’ясувало розслідування, розмір "відкату", котрий отримував чиновник, становив 5% від загальної вартості угоди. За цю суму фігурант гарантував підписання контракту з дорожньо-будівельною компанією та виділення бюджетних коштів на виконання робіт", — повідомили у СБУ.

Затримання фігурантів справи

Співробітники СБУ задокументували факт укладання домовленостей про передачу понад одного мільйона гривень хабара та поетапну передачу частини цієї суми протягом червня цього року.

Наразі всім учасникам цієї корупційної мережі офіційно оголосили підозри. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як писали Новини.LIVE, раніше НАБУ викрило полтавського депутата, який вимагав "відкати" на ремонті доріг. Він збирав 10 % від вартості комунальних контрактів за безперешкодну оплату виконаних робіт.

Також ми повідомляли, що чиновники у низці регіонів України підлаштовували тендери під підконтрольні компанії та постачали конструкції, які не відповідали державним стандартам. Таким чином вони заволоділи 81 млн грн.