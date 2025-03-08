СБУ викрила ще одного агента ФСБ в держорганах — деталі

Затримання чиновника. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила "крота" федеральної служби безпеки Росії у Державному космічному агентстві. Його затримали під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у суботу, 8 березня.

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Так, СБУ викрила високопоставленого ворожого "крота" у державних органах України. Ним виявився посадовець Державного космічного агентства, який мав секретну інформацію про українські стратегічні підприємства та доступ до таємних супутникових знімків.

Затримання чиновника. Фото: СБУ

З'ясувалося, що ФСБ завербувала агента у 2024 році. З того часу правоохоронці поетапно документували кожен крок зловмисника та його взаємодію з кураторами з Росії. Водночас його використали для дезінформації ворога й передавали через нього вигідну для України інформацію.

За даними розслідування, чоловік був завербований через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на це в обмін на гроші, влітку 2025 року мав вийти на пенсію та планував переїхати до Росії.

Листування з куратором. Фото: СБУ

Листування з куратором. Фото: СБУ

Листування з куратором. Фото: СБУ

Листування з куратором. Фото: СБУ

Серед його завдань був збір і передача секретної інформації: дані про місця розташування об’єктів ВПК, які виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація про виробництво високоточних засобів ураження і супутникові знімки.

Отримані дані ФСБ хотіла використати для повітряних ударів по цих об'єктах. Ворожого поплічника затримали під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості, а під час обшуку вилучили телефон з доказами його діяльності.

Листування з куратором. Фото: СБУ

Листування з куратором. Фото: СБУ

Листування з куратором. Фото: СБУ

Листування з куратором. Фото: СБУ

СБУ повідомила йому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ у Хмельницькому, який коригував російські обстріли.

А в Одесі затримали топменеджерів компанії, яка постачала в Росію обладнання для електромереж військових баз.