СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в госорганах — детали

Задержание чиновника. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила "крота" федеральной службы безопасности России в Государственном космическом агентстве. Его задержали во время совещания в Министерстве стратегической промышленности.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в субботу, 8 марта.

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Так, СБУ разоблачила высокопоставленного вражеского "крота" в государственных органах Украины. Им оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию об украинских стратегических предприятиях и доступ к тайным спутниковым снимкам.

Задержание чиновника. Фото: СБУ

Выяснилось, что ФСБ завербовала агента в 2024 году. С тех пор правоохранители поэтапно документировали каждый шаг злоумышленника и его взаимодействие с кураторами из России. В то же время его использовали для дезинформации врага и передавали через него выгодную для Украины информацию.

По данным расследования, мужчина был завербован через свою жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами. Он согласился на это в обмен на деньги, летом 2025 года должен был выйти на пенсию и планировал переехать в Россию.

Переписка с куратором. Фото: СБУ

Переписка с куратором. Фото: СБУ

Переписка с куратором. Фото: СБУ

Переписка с куратором. Фото: СБУ

Среди его задач был сбор и передача секретной информации: данные о местах расположения объектов ВПК, которые изготавливают системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, а также информация о производстве высокоточных средств поражения и спутниковые снимки.

Полученные данные ФСБ хотела использовать для воздушных ударов по этим объектам. Вражеского приспешника задержали во время совещания в Министерстве стратегической промышленности, а во время обыска изъяли телефон с доказательствами его деятельности.

Переписка с куратором. Фото: СБУ

Переписка с куратором. Фото: СБУ

Переписка с куратором. Фото: СБУ

Переписка с куратором. Фото: СБУ

СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, СБУ задержала агента ФСБ в Хмельницком, который корректировал российские обстрелы.

А в Одессе задержали топ-менеджеров компании, которая поставляла в Россию оборудование для электросетей военных баз.