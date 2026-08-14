СБУ викрила 10 схем ухилення від мобілізації в Україні

Підозрюваний, представники СБУ та Вознесенької окружної прокуратури. Фото: СБУ

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Служба безпеки України спільно з ДБР, Національною поліцією та прокуратурою заблокувала 10 схем незаконного уникнення мобілізації та звільнення військовослужбовців зі служби. За даними правоохоронців, 13 організаторів оборудок вимагали від 2,5 до 30 тисяч доларів, пропонуючи фіктивні документи, "бронювання" та незаконний виїзд за кордон.

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає Новини.LIVE.

Які схеми викрили правоохоронці

За даними СБУ, вартість незаконних послуг становила від 2,5 до 30 тисяч доларів США. Фігуранти використовували зв'язки у ТЦК та СП, військово-лікарських комісіях, медичних установах і державних органах, а також пропонували підроблені документи та незаконний виїзд за кордон.

На Миколаївщині викрили керівника відділу у справах дітей однієї з міських рад Вознесенського району. За 2,5 тисячі доларів він, за версією слідства, обіцяв чинним військовослужбовцям допомогти зі звільненням зі служби.

Для цього фігурант нібито планував сприяти оформленню документів про опікунство над родичами, які потребують постійного догляду. Слідство вважає, що він мав використати особисті зв'язки у районному ТЦК.

В іншій справі на Миколаївщині СБУ та Нацполіція затримали механіка-водія військової частини. За даними правоохоронців, він вимагав до 16 тисяч доларів від родичів військовослужбовців за організацію незаконного звільнення зі служби через нібито проблеми зі здоров'ям. Для цього він планував залучити знайомих серед посадовців ВЛК.

У Вінниці пропонували підроблені медичні документи

У Вінниці співробітники СБУ спільно з Національною поліцією викрили двох чоловіків, які за 4 тисячі доларів обіцяли військовозобов'язаним використати зв'язки у ТЦК та СП для уникнення мобілізації.

Також правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, продавав за 10 тисяч доларів підроблені медичні висновки з вигаданими тяжкими діагнозами. Такі документи мали стати підставою для оформлення відстрочки.

Фігурант, як зазначають у СБУ, залучав знайомих серед членів експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які раніше працювали в системі МСЕК. Йшлося про виготовлення фіктивних медичних документів та подальше встановлення групи інвалідності.

Крім того, у Вінниці задокументували діяльність уродженця Дніпра, який за 8 тисяч доларів організовував незаконне переправлення військовозобов'язаних через західний кордон. За даними слідства, до схеми він залучив спільника, який нині перебуває за межами України.

Фіктивне лікування та незаконне встановлення інвалідності

У Чернівцях кіберфахівці СБУ спільно з Національною поліцією викрили працівницю місцевого закладу дошкільної освіти. За 10 тисяч доларів вона, за версією слідства, залучала знайомих лікарів для оформлення військовозобов'язаних на фіктивне стаціонарне лікування.

Після цього чоловікам планували безпідставно встановлювати групи інвалідності та визнавати їх непридатними до військової служби.

На Львівщині організовували незаконний перетин кордону

На Львівщині правоохоронці затримали мешканця Самбірського району, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон.

За 11 тисяч євро чоловік, за даними слідства, власним автомобілем доправляв "клієнтів" до визначеної локації поблизу державного кордону та пояснював їм, як незаконно перетнути його пішки поза пунктами пропуску.

Також у регіоні за матеріалами СБУ та ДБР судитимуть інспектора Державної прикордонної служби. За 30 тисяч доларів він, за версією слідства, обіцяв військовозобов'язаним оформити документи для безперешкодного виїзду до Європейського Союзу через офіційні пункти пропуску.

Під час обшуків у посадовця виявили ручну протипіхотну гранату, яку він, за даними правоохоронців, незаконно зберігав у власному автомобілі.

У Львові викрили директора та завідувачку відділення стоматологічної поліклініки міської ради. Їх підозрюють в організації фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних із подальшим "бронюванням" від мобілізації.

Вартість такої послуги становила 5,5 тисячі доларів. За ці гроші "клієнтів" нібито оформлювали на посади лікарів та вносили до переліку працівників, які мають право на бронювання.

У ТЦК вносили неправдиві дані

В Івано-Франківській області кіберфахівці СБУ спільно з Нацполіцією викрили двох посадовців районного ТЦК.

За даними слідства, начальник відділу та оператор відділення видаляли з електронного реєстру призовників відомості про порушення військового обліку. У такий спосіб військовозобов'язаних могли знімати з розшуку.

Крім того, фігуранти нібито вносили неправдиві відомості про проходження чоловіками військової служби, після чого їх виключали з реєстру військовозобов'язаних.

Правоохоронці задокументували діяльність посадовців та затримали їх.

Яке покарання загрожує фігурантам

Затриманим повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне переправлення осіб через державний кордон, несанкціоновані дії з інформацією в електронних системах, одержання неправомірної вигоди, зловживання впливом, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та незаконне поводження зі зброєю.

Залежно від кваліфікації та обставин злочинів фігурантам може загрожувати до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усі обставини протиправної діяльності та можливих інших учасників схем.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва окружних та обласних прокуратур, а також Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного і Південного регіонів.

Представник СБУ та підозрюваний. Фото: СБУ

Документальні матеріали справи. Фото: СБУ

Новини.LIVE писали, що правоохоронці заблокували ще чотири схеми ухилення від мобілізації у Харківській, Кіровоградській та Вінницькій областях. За матеріалами слідства, фігуранти пропонували військовозобов’язаним фіктивне працевлаштування, підроблені медичні документи, незаконне оформлення до аспірантури та нелегальний виїзд за межі України.

Новини.LIVE інформували, що Служба безпеки України разом із Національною поліцією викрила дев’ять схем незаконного ухилення від мобілізації у різних регіонах країни. За даними слідства, фігуранти допомагали військовозобов’язаним оформлювати незаконні відстрочки, виготовляли фіктивні медичні документи та організовували нелегальний перетин державного кордону. Правоохоронці затримали десятьох організаторів і повідомили їм про підозру.