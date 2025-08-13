Відео
СБУ успішно нейтралізує диверсантів і агентів РФ, заявив Малюк

СБУ успішно нейтралізує диверсантів і агентів РФ, заявив Малюк

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 04:00
Малюк заявив, що СБУ успішно нейтралізує диверсантів та агентів РФ
Василь Малюк. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що Служба безпеки успішно протидіє російському плану "Диверсійний шум", який санкціонував особисто глава Кремля Володимир Путін. Зокрема, СБУ успішно нейтралізує диверсантів і викриває агентів, які готували теракти по Україні.

Про це Малюк заявив в ефірі "Ми-Україна".

Читайте також:

СБУ протидіє диверсантам та агентам РФ

Керівник СБУ зазначив, що Путін санкціонував "Диверсійний шум" в кінці 2023 року, після чого ворог масштабно по всій території України почав проводити свої диверсії.

Спершу це починалося з підпалів авто, а далі ворог почав працювати з саморобними вибухівка лампи. Проте майже 80% такої діяльності розкривають на випередження.

"Тут дуже важливу роль грає інститут подвійної агентури. Ворог свято вірить, що є джерело, а насправді — це наші патріотично налаштовані громадяни. У нас над кожним регіоном створений агентурний "ковпак". Він дає можливість контролювати ситуацію і своєчасно затримувати ворожих поплічників", — сказав Малюк.

Також він розповів, що контррозвідка СБУ від початку повномасштабної війни викрила 118 агентурних мереж Росії. Слідчі оголосили понад 3,5 тисяч підозр у держзраді, і вже винесено 1 тисячу вироків (здебільшого це 12-13 років ув'язнення, але є і довічні терміни).

Крім того, керівник Служби безпеки України розповів про викриття "щурів" Козюри та Кулініча.

"Козюра — дійсно топовий щур. Ми довго його документували, в процесі цього нами реалізовано 14 епізодів передачі дезінформації ворогу. Тобто, ми контрольовано давали йому інформацію, яку він передав на ту сторону. І в ФСБ у долоні плескали: думали, що вони здобули якісь топові дані... Щодо Кулініча — теж сидить, ув'язнений", — поінформував Малюк.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю глава СБУ заявив, що росіяни регулярно намагаються вдарити по командному пункту, на якому він перебуває. Це почалося у 2022 році після ураження Кримського мосту.

Також ми писали, що Малюк розповів, скільки Службі безпеки вдалося уразити об'єктів РФ у глибокому тилу, починаючи з повномасштабної війни.

диверсія Василь Малюк сбу війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
