Головна Новини дня Малюк розповів про замахи на себе — прилітали "Іскандери"

Малюк розповів про замахи на себе — прилітали "Іскандери"

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 02:08
Малюк заявив, що Росія постійно намагається його ліквідувати
Василь Малюк. Фото: СБУ

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що росіяни регулярно намагається вдарити по командному пункту, на якому він перебуває. Це відбувається починаючи з ураження Кримського мосту у 2022 році.

Про це Малюк розповів в ефірі "Ми-Україна".

Читайте також:

Що сказав Малюк про спроби РФ його ліквідувати

"Вони взагалі над цим постійно працюють, починаючи з 8 жовтня 2022 року, після першого удару по Кримському мосту… Це їхній пріоритет", — поінформував голова СБУ.

Він додав, що після спецоперації "Павутина", в рамках якої було пошкоджено та знищено стратегічну авіацію росіяни "взагалі вони цим живуть" (мається на увазі ліквідація керівника СБУ).

"Ми це все розуміємо. З позицій безпеки я не можу розповідати всіх деталей. У мене багато ЗКП — запасних командних пунктів. Зрозуміло, я змінюю місця свого проживання. Вони намагаються, але не можуть дотягнутися диверсійно. Тому зараз вони ракетно-шахедно планують", — каже Малюк.

Також керівник СБУ розповів, що ворог намагається вирахувати місця, куди він періодично буває.

"Для того, щоб ударити балістикою там, де ми не прикриті "Петріотами". Такі випадки були: два "Іскандери" прилітали конкретно в ЗКП, конкретно на мій приїзд… Але я ж перед вами, сиджу живий, здоровий, посміхаюся, все нормально", — наголосив голова СБУ.

Водночас Малюк зазначив, що ці замахи лише його мотивують, а в житті "має значення зроблене для безпеки і добробуту своєї країни".

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю голова СБУ розповів, що операцію "Павутина" довелося перенести на місяць пізніше. Причиною стало те, що російські водії пішли в запій.

Також Малюк назвав кількість об'єктів, які СБУ уразили у глибокому тилу Росії.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
