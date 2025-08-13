Видео
Малюк рассказал о покушениях на себя — прилетали "Искандеры"

Малюк рассказал о покушениях на себя — прилетали "Искандеры"

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 02:08
Малыш заявил, что Россия постоянно пытается его ликвидировать
Василий Малюк. Фото: СБУ

Председатель СБУ Василий Малюк заявил, что россияне регулярно пытается ударить по командному пункту, на котором он находится. Это происходит начиная с поражения Крымского моста в 2022 году. 

Об этом Малюк рассказал в эфире "Мы-Украина".

Читайте также:

Что сказал Малюк о попытках РФ его ликвидировать

"Они вообще над этим постоянно работают, начиная с 8 октября 2022 года, после первого удара по Крымскому мосту... Это их приоритет", — проинформировал глава СБУ.

Он добавил, что после спецоперации "Паутина", в рамках которой была повреждена и уничтожена стратегическая авиация россияне "вообще они этим живут" (имеется в виду ликвидация руководителя СБУ).

"Мы это все понимаем. С позиций безопасности я не могу рассказывать всех деталей. У меня много ЗКП - запасных командных пунктов. Разумеется, я меняю места своего проживания. Они пытаются, но не могут дотянуться диверсионно. Поэтому сейчас они ракетно-шахедно планируют", — говорит Малюк.

Также руководитель СБУ рассказал, что враг пытается вычислить места, где он периодически бывает.

"Для того, чтобы ударить баллистикой там, где мы не прикрыты "Петриотами". Такие случаи были: два "Искандера" прилетали конкретно в ЗКП, конкретно на мой приезд... Но я же перед вами, сижу живой, здоровый, улыбаюсь, все нормально", — подчеркнул глава СБУ.

В то же время Малюк отметил, что эти покушения только его мотивируют, а в жизни "имеет значение сделанное для безопасности и благополучия своей страны".

Напомним, в этом же интервью глава СБУ рассказал, что операцию "Паутина" пришлось перенести на месяц позже. Причиной стало то, что российские водители ушли в запой.

Также Малюк назвал количество объектов, которые СБУ поразили в глубоком тылу России.

покушение Василий Малюк сбу война в Украине Россия жизнь
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
