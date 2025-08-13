Малюк заявил, что СБУ успешно нейтрализует диверсантов и агентов РФ

Василий Малюк. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Служба безопасности успешно противодействует российскому плану "Диверсионный шум", который санкционировал лично глава Кремля Владимир Путин. В частности, СБУ успешно нейтрализует диверсантов и разоблачает агентов, которые готовили теракты по Украине.

Об этом Малюк заявил в эфире "Мы-Украина".

СБУ противодействует диверсантам и агентам РФ

Руководитель СБУ отметил, что Путин санкционировал "Диверсионный шум" в конце 2023 года, после чего враг масштабно по всей территории Украины начал проводить свои диверсии.

Сперва это начиналось с поджогов авто, а дальше враг начал работать с самодельными взрывчатыми лампами. Однако почти 80% такой деятельности раскрывают на опережение.

"Здесь очень важную роль играет институт двойной агентуры. Враг свято верит, что есть источник, а на самом деле — это наши патриотически настроенные граждане. У нас над каждым регионом создан агентурный "колпак". Он дает возможность контролировать ситуацию и своевременно задерживать вражеских приспешников", — сказал Малюк.

Также он рассказал, что контрразведка СБУ с начала полномасштабной войны разоблачила 118 агентурных сетей России. Следователи объявили более 3,5 тысяч подозрений в госизмене, и уже вынесено 1 тысячу приговоров (в основном это 12-13 лет заключения, но есть и пожизненные сроки).

Кроме того, руководитель Службы безопасности Украины рассказал о разоблачении "крыс" Козюры и Кулинича.

"Козюра — действительно топовая крыса. Мы долго его документировали, в процессе этого нами реализовано 14 эпизодов передачи дезинформации врагу. То есть, мы контролируемо давали ему информацию, которую он передал на ту сторону. И в ФСБ в ладоши хлопали: думали, что они получили какие-то топовые данные... По Кулиничу — тоже сидит, заключен", - проинформировал Малюк.

Напомним, в этом же интервью глава СБУ заявил, что россияне регулярно пытаются ударить по командному пункту, на котором он находится. Это началось в 2022 году после поражения Крымского моста.

Также мы писали, что Малюк рассказал, сколько Службе безопасности удалось поразить объектов РФ в глубоком тылу, начиная с полномасштабной войны.