СБУ та Сили оборони уразили НПЗ і заводи в Росії: де масштабні пожежі

Пожежа в Тамані внаслідок влучання. Фото: соцмережі

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Служба безпеки України спільно з Силами оборони здійснили серію результативних ударів по ключових об'єктах логістики, нафтопереробки та військово-промислового комплексу Росії. Під атаку потрапили підприємства й інфраструктура в окупованому Криму, на Кубані та у Волгоградській області.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Новини.LIVE.

В Росії горять НПЗ та заводи після успішної дронової атаки

Масштабна спецоперація, яка була здійснена працівниками СБУ та Сил оборони України, охопила ключові логістичні й промислові об'єкти РФ. Було підтверджено, що під вогнем опинилися Волгоградський НПЗ, інфраструктура порту Тамань та авіазавод в Євпаторії, що працювали на забезпечення російської армії.

Пожежа у Волгограді внаслідок влучання дрона. Фото: російські соцмережі

Серед ключових цілей опинився завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який входить до списку найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Його річна потужність становить близько 15 мільйонів тонн нафти, а вироблена продукція включає бензин, авіаційне та дизельне пальне.

Дим та полум'я від пожежі в Євпаторії. Фото: соцмережі

Тим часом у тимчасово окупованій Євпаторії під удар потрапили два ангари, де зберігалася авіаційна техніка, а також виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу. Окрім цього, зафіксовано масштабну пожежу на інфраструктурних об'єктах порту Тамань.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, на тлі нещодавніх успішних ударів українських Сил оборони, які в ніч проти 29 липня уразили низку стратегічних об'єктів російських військ, зокрема Рязанський нафтопереробний завод, базу катерів Чорноморського флоту та ворожу радіолокаційну станцію, активізувалися й дипломатичні зусилля. За інформацією західних ЗМІ з посиланням на Reuters, Україна та Сполучені Штати Америки опрацювали пропозицію щодо так званого повітряного перемир'я, яку найближчим часом планують офіційно передати на розгляд російській стороні.