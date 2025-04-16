Україна готує нові обміни полоненими, зокрема й з Китаєм

Засідання. Фото: СБУ

Голова Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк заявив, що процес пошуку та звільнення українських військовополонених і цивільних, яких утримує Росія, триває безперервно. Крім того, Україна може запропонувати обмін з Китаєм полоненими.

Про це Василь Малюк сказав під час засідання Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, яке відбулося під його головуванням.

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"Робота із пошуку і звільнення полонених не припиняється ні на хвилину. Кожен із нас усвідомлює її важливість та відповідальність. Робимо все, щоб виконати поставлене Верховним Головнокомандувачем Володимиром Зеленським завдання — повернути додому всіх полонених українців. Так, за понад 3 роки повномасштабної війни нам вдалося повернути з російського полону 4306 наших захисників і цивільних", — заявив Василь Малюк.

Під час засідання розглянули актуальні питання, що стосуються пріоритетів обмінів, розширення перемовин і розвитку регіональної інфраструктури, яка допоможе пришвидшити процеси повернення. Голова Координаційного штабу генерал Кирило Буданов наголосив, що результат можливий лише за умов злагодженої взаємодії державних структур і активної участі громадськості.

Він також повідомив про плани відкриття представництв Координаційного штабу в усіх областях, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також про запуск роботи Громадської ради при Координаційному штабі.

Окрему увагу було приділено підтримці родин полонених. Як зазначили на засіданні, у Львові, Вінниці, Миколаєві та Харкові вже працюють центри підтримки, а їхня робота продовжить розвиватися.

Україна може запропонувати обмін полоненими з Китаєм

Василь Малюк додав, що СБУ не лише координує пошук і переговори, а й веде процесуальну роботу щодо військовополонених із лав збройних сил Росії, зокрема тих, хто є громадянами третіх країн. Як приклад, він навів нещодавнє затримання громадян КНР, яких Україна також готова обмінювати на своїх захисників.

Нагадаємо, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв розповів, як росіяни знущалися з кримських політв'язнів, яких вони взяли в полон.

Тим часом китайці, яких взяли в полон ЗСУ на Донеччині, розповіли, як відбувалась їх підготовка до війни і поскаржились на росіян.