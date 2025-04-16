Украина готовит новые обмены пленными, в том числе и с Китаем

Заседание. Фото: СБУ

Глава Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что процесс поиска и освобождения украинских военнопленных и гражданских, которых удерживает Россия, продолжается непрерывно. Кроме того, Украина может предложить обмен с Китаем пленными.

Об этом Василий Малюк сказал во время заседания Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, которое состоялось под его председательством.

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"Работа по поиску и освобождению пленных не прекращается ни на минуту. Каждый из нас осознает ее важность и ответственность. Делаем все, чтобы выполнить поставленную Верховным Главнокомандующим Владимиром Зеленским задачу — вернуть домой всех пленных украинцев. Так, за более чем 3 года полномасштабной войны нам удалось вернуть из российского плена 4306 наших защитников и гражданских", — заявил Василий Малюк.

Во время заседания рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся приоритетов обменов, расширения переговоров и развития региональной инфраструктуры, которая поможет ускорить процессы возвращения. Председатель Координационного штаба генерал Кирилл Буданов подчеркнул, что результат возможен только при условии слаженного взаимодействия государственных структур и активного участия общественности.

Он также сообщил о планах открытия представительств Координационного штаба во всех областях, включая временно оккупированный Крым, а также о запуске работы Общественного совета при Координационном штабе.

Отдельное внимание было уделено поддержке семей пленных. Как отметили на заседании, во Львове, Виннице, Николаеве и Харькове уже работают центры поддержки, а их работа продолжит развиваться.

Украина может предложить обмен пленными с Китаем

Василий Малюк добавил, что СБУ не только координирует поиск и переговоры, но и ведет процессуальную работу по военнопленным из рядов вооруженных сил России, в частности тех, кто является гражданами третьих стран. В качестве примера он привел недавнее задержание граждан КНР, которых Украина также готова обменивать на своих защитников.

Напомним, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев рассказал, как россияне издевались над крымскими политзаключенными, которых они взяли в плен.

Между тем китайцы, которых взяли в плен ВСУ в Донецкой области, рассказали, как происходила их подготовка к войне и пожаловались на россиян.