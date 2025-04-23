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СБУ оголосила підозру 450 особам за дані про роботу ППО

23 квітня 2025 18:05
Анастасія Писаненко - редактор
СБУ оголосила підозру 450 особам за дані про роботу ППО
СБУ. Фото: Telegram Служби безпеки України
Анастасія Писаненко - редактор

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну слідчі СБУ
оголосили про підозру понад 450 особам за неправомірне поширення ними інформації про роботу систем ППО на наслідки ракетних обстрілів ворога. Такі дії можуть спричинити кримінальну відповідальність.

Про це в СБУ відповіли на запит редакції Новини.LIVE.

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В СБУ повідомили, що перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Збройних Сил України та інших складових Сил оборони та негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану, регламентується наказом Головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 року № 73 (у редакції від 3 лютого 2024 року).

"Публікація інформації про роботу систем ППО та наслідки ракетних ударів в Україні може призвести до кримінальної відповідальності за статтею 114-2 Кримінального кодексу України", — додали у повідомленні.

СБУ оголосила підозру 450 особам за дані про роботу ППО - фото 1
СБУ відповіли на запит. Фото: Новини.LIVE
СБУ оголосила підозру 450 особам за дані про роботу ППО - фото 2
СБУ відповіли на запит. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що в Одесі громадянина Китаю судили за поширення відео та фото роботи української протиповітряної оборони. Йому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі.

А у Черкасах судили жінку, яка через групу у Viber повідомляли про місцерозташування патрулів ТЦК.

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