Через месенджер жінка попереджала ухилянтів про патрулі ТЦК за що отримала вирок суду

Застосунок Viber та повістка до ТЦК. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Районний суд Черкас виніс вирок стосовно жінки, яка була визнана винною у перешкоджанні законній діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Вона за допомогою умовних фраз повідомляла про патрулі ТЦК в групу у Viber.

Інформація про судову справу міститься на Єдиному державному порталі судових рішень.

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Деталі справи

Жінка, мешканка Умані, працювала торгівельним представником. Вона створила групу в месенджері Viber, де регулярно публікувала інформацію про місцезнаходження працівників ТЦК, використовуючи умовні назви та позначення.

За результатами розслідування було встановлено, що її дії сприяли ухиленню військовозобов'язаних від вручення повісток, що призвело до зменшення кількості громадян, яких вдалося повідомити про мобілізаційні заходи.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченою, на підставі якої жінку було визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України.

Рішення суду

Суд призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Однак, враховуючи ст. 75 КК України, жінка була звільнена від відбування покарання за умови, що протягом року не вчинить нових правопорушень.

Окрім того, суд зобов'язав жінку дотримуватися певних обмежень: не виїжджати за межі України без дозволу уповноваженого органу з питань пробації; періодично реєструватися в цьому органі; та повідомляти про зміни місця проживання, роботи чи навчання.

Нагадаємо, в Одесі суд ухвалив вирок чоловікові, який відмовився служити. Він вимагав закриття кримінальної справи проти нього, погоджуючись на мобілізацію лише за таких умов.

Також у Тернопільській області 59-річний чоловік відмовився від мобілізації через свій вік. Суд визнав його винним та призначив покарання.