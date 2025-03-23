Через мессенджер женщина предупреждала уклонистов о патрулях ТЦК за что получила приговор суда

Приложение Viber и повестка в ТЦК. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Районный суд Черкасс вынес приговор в отношении женщины, которая была признана виновной в препятствовании законной деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Она с помощью условных фраз сообщала о патрулях ТЦК в группу в Viber.

Информация о судебном деле содержится на Едином государственном портале судебных решений.

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Детали дела

Женщина, жительница Умани, работала торговым представителем. Она создала группу в мессенджере Viber, где регулярно публиковала информацию о местонахождении работников ТЦК, используя условные названия и обозначения.

По результатам расследования было установлено, что ее действия способствовали уклонению военнообязанных от вручения повесток, что привело к уменьшению количества граждан, которых удалось сообщить о мобилизационных мероприятиях.

Суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемой, на основании которого женщина была признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Решение суда

Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако, учитывая ст. 75 УК Украины, женщина была освобождена от отбывания наказания при условии, что в течение года не совершит новых правонарушений.

Кроме того, суд обязал женщину соблюдать определенные ограничения: не выезжать за пределы Украины без разрешения уполномоченного органа по вопросам пробации; периодически регистрироваться в этом органе; и сообщать об изменениях места жительства, работы или учебы.

Напомним, в Одессе суд вынес приговор мужчине, который отказался служить. Он требовал закрытия уголовного дела против него, соглашаясь на мобилизацию только при таких условиях.

Также в Тернопольской области 59-летний мужчина отказался от мобилизации из-за своего возраста. Суд признал его виновным и назначил наказание.