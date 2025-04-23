СБУ объявила подозрение 450 лицам за данные о работе ПВО
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину следователи СБУ
объявили о подозрении более 450 лицам за неправомерное распространение ими информации о работе систем ПВО на последствия ракетных обстрелов врага. Такие действия могут повлечь уголовную ответственность.
Об этом в СБУ ответили на запрос редакции Новини.LIVE.
450 человек получили подозрение за распространение данных о работе ПВО
В СБУ сообщили, что перечень информации, разглашение которой может привести к осведомленности противника о действиях Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны и негативно повлиять на ход выполнения задач по назначению во время действия правового режима военного положения, регламентируется приказом Главнокомандующего ВСУ от 3 марта 2022 года № 73 (в редакции от 3 февраля 2024 года).
"Публикация информации о работе систем ПВО и последствиях ракетных ударов в Украине может привести к уголовной ответственности по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины", — добавили в сообщении.
Напомним, что в Одессе гражданина Китая судили за распространение видео и фото работы украинской противовоздушной обороны. Ему грозило наказание в виде лишения свободы.
А в Черкассах судили женщину, которая через группу в Viber сообщала о месторасположении патрулей ТЦК.
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