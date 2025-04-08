СБУ заочно оголосила нові підозри російській пропагандистці Скабєєвій

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України заочно оголосила нові підозри російській пропагандистці Ользі Скабєєвій. Вона виправдовує російську агресію та закликає до захоплення країни.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у вівторок, 8 квітня.

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Нові підозри Скабєєвій

Відомо, що пропагандистка Росії входить до медійного пулу Кремля. Він використовує її для масового поширення інформаційно-психологічних маніпуляцій в інтересах РФ.

Ольга Скабєєва. Фото: СБУ

"Так, наприклад, задокументовано, як Скабєєва неодноразово закликала до захоплення Києва, Херсона, Запоріжжя та інших великих міст України. Також вона пропонувала командуванню окупантів знищити енергетичну інфраструктуру нашої держави, щоб знеструмити цілі регіони в країні", — йдеться у повідомленні.

Для цього Скабєєва агітувала використовувати комбіновані ракетно-дронові удари по ключових енергогенеруючих підприємствах України, особливо взимку.

Ці та інші тези фігурантка постійно просуває в ефірах своєї телепередачі на одному з провідних каналів Кремля.

У СБУ повідомили, що судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності Скабєєвої. Їй оголошено нові підозри за:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені з використанням засобів масової інформації;

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації;

пропаганда війни.

"Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя в Росії, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ встановила зрадників, які оголосили себе "єдиною легітимною владою". Наразі вони переховуються в Росії.

Раніше у Києві викрили ворожу агентурну групу, що працювала на російські військову розвідку.