СБУ заочно объявила новые подозрения российской пропагандистке Скабеевой

Российская пропагандистка Ольга Скабеева. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины заочно объявила новые подозрения российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Она оправдывает российскую агрессию и призывает к захвату страны.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram во вторник, 8 апреля.

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Новые подозрения Скабеевой

Известно, что пропагандистка России входит в медийный пул Кремля. Он использует ее для массового распространения информационно-психологических манипуляций в интересах РФ.

Ольга Скабеева. Фото: СБУ

"Так, например, задокументировано, как Скабеева неоднократно призывала к захвату Киева, Херсона, Запорожья и других крупных городов Украины. Также она предлагала командованию оккупантов уничтожить энергетическую инфраструктуру нашего государства, чтобы обесточить целые регионы в стране", — говорится в сообщении.

Для этого Скабеева агитировала использовать комбинированные ракетно-пушечные удары по ключевым энергогенерирующим предприятиям Украины, особенно зимой.

Эти и другие тезисы фигурантка постоянно продвигает в эфирах своей телепередачи на одном из ведущих каналов Кремля.

В СБУ сообщили, что судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности Скабеевой. Ей объявлены новые подозрения:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные с использованием средств массовой информации;

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации;

пропаганда войны.

"Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия в России, продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности", — говорится в сообщении.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ установила предателей, которые объявили себя "единственной легитимной властью". Сейчас они скрываются в России.

Ранее в Киеве разоблачили вражескую агентурную группу, которая работала на российские военную разведку.