СБУ і НАБУ викрили "конвертцентр" на 15 млрд грн — деталі справи
Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили масштабний конвертаційний центр із тіньовим обігом у 15 мільярдів гривень. До схеми були залучені колишній керівник Державної податкової служби України та його заступниця, які сприяли ухиленню від сплати податків через підконтрольні компанії.
Про це повідомила Служба безпеки України в офіційному Telegram-каналі у п’ятницю, 24 жовтня.
СБУ і НАБУ розкрили "конверт" на 15 мільярдів гривень
Як встановило слідство, колишній керівник ДПС, який у 2021 році тимчасово виконував обов’язки голови служби, забезпечував безперешкодну діяльність злочинної схеми. У той самий час його колишня заступниця, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, ухвалювала рішення на користь підконтрольних компаній. За даними СБУ, у 2020–2023 роках через цей конвертаційний центр було сформовано фіктивні податкові накладні на понад 15 мільярдів гривень, а сума неправомірно нарахованого ПДВ перевищила 2,3 мільярда.
"СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн: до його діяльності причетне попереднє керівництво Державної податкової служби", — зазначили у відомстві.
За даними розслідування, учасники злочинної організації створили понад 200 підконтрольних компаній, через які проводили фіктивні господарські операції. Вони оформлювали неправдиві податкові накладні, реєстрували їх у Єдиному реєстрі та надавали реальним підприємствам для зменшення податкових зобов’язань.
Наразі 11 учасників схеми вже отримали підозри за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема за створення злочинної організації, ухилення від сплати податків і зловживання владою. Керівника центру затримано під час спроби втечі за кордон, а досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
