СБУ і НАБУ викрили "конвертцентр" на 15 млрд грн — деталі справи

Обшуки у "конвертцентрі". ФОТО: НАБУ

Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили масштабний конвертаційний центр із тіньовим обігом у 15 мільярдів гривень. До схеми були залучені колишній керівник Державної податкової служби України та його заступниця, які сприяли ухиленню від сплати податків через підконтрольні компанії.

Про це повідомила Служба безпеки України в офіційному Telegram-каналі у п’ятницю, 24 жовтня.

СБУ і НАБУ розкрили "конверт" на 15 мільярдів гривень

Як встановило слідство, колишній керівник ДПС, який у 2021 році тимчасово виконував обов’язки голови служби, забезпечував безперешкодну діяльність злочинної схеми. У той самий час його колишня заступниця, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, ухвалювала рішення на користь підконтрольних компаній. За даними СБУ, у 2020–2023 роках через цей конвертаційний центр було сформовано фіктивні податкові накладні на понад 15 мільярдів гривень, а сума неправомірно нарахованого ПДВ перевищила 2,3 мільярда.

Допис СБУ у Telegram. Фото: скриншот

"СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн: до його діяльності причетне попереднє керівництво Державної податкової служби", — зазначили у відомстві.

За даними розслідування, учасники злочинної організації створили понад 200 підконтрольних компаній, через які проводили фіктивні господарські операції. Вони оформлювали неправдиві податкові накладні, реєстрували їх у Єдиному реєстрі та надавали реальним підприємствам для зменшення податкових зобов’язань.

Учасники схеми отримують підозри. Фото: НАБУ

Наразі 11 учасників схеми вже отримали підозри за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема за створення злочинної організації, ухилення від сплати податків і зловживання владою. Керівника центру затримано під час спроби втечі за кордон, а досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

