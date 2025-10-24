СБУ и НАБУ разоблачили "конвертцентр" на 15 млрд грн - детали дела

Видео
Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 13:25
обновлено: 13:25
Обыски в "конвертцентре". ФОТО: НАБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили масштабный конвертационный центр с теневым оборотом в 15 миллиардов гривен. К схеме были привлечены бывший руководитель Государственной налоговой службы Украины и его заместитель, которые способствовали уклонению от уплаты налогов через подконтрольные компании.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в официальном Telegram-канале в пятницу, 24 октября.

Как установило следствие, бывший руководитель ГНС, который в 2021 году временно исполнял обязанности главы службы, обеспечивал беспрепятственную деятельность преступной схемы. В то же время его бывшая заместительница, которая возглавляла комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, принимала решения в пользу подконтрольных компаний. По данным СБУ, в 2020-2023 годах через этот конвертационный центр были сформированы фиктивные налоговые накладные на более 15 миллиардов гривен, а сумма неправомерно начисленного НДС превысила 2,3 миллиарда.

Сообщение СБУ в Telegram. Фото: скриншот

"СБУ и НАБУ разоблачили конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн: к его деятельности причастно предыдущее руководство Государственной налоговой службы", — отметили в ведомстве.

По данным расследования, участники преступной организации создали более 200 подконтрольных компаний, через которые проводили фиктивные хозяйственные операции. Они оформляли ложные налоговые накладные, регистрировали их в Едином реестре и предоставляли реальным предприятиям для уменьшения налоговых обязательств.

Участники схемы получают подозрения. Фото: НАБУ

Сейчас 11 участников схемы уже получили подозрения по ряду статей Уголовного кодекса, в частности за создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление властью. Руководитель центра задержан при попытке бегства за границу, а досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, что сотрудники НАБУ и САП разоблачили двух адвокатов, которые пытались дать взятку судье в Киеве за оправдательный приговор по делу о хищении песка "Укрзализныци".

Ранее мы также информировали, что 20 октября СБУ провела обыски у родственников одного из детективов НАБУ в рамках расследования дела "Роттердам+".

СБУ НАБУ САП преступление ГПСУ
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
