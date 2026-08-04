СБУ готує нові операції проти РФ: Зеленський погодив кроки

Володимир Зеленський та Олександр Поклад. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові операції Служби безпеки України у протидії російській агресії. Також глава держави погодив подальші кроки з очищення структури СБУ.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Глава держави заслухав доповідь керівництва СБУ щодо роботи служби у серпні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповідь щодо операцій Служби безпеки України, спрямованих на протидію російській агресії.

За словами глави держави, СБУ має позитивні результати у своїй роботі, а під час зустрічі він погодив проведення нових операцій.

Зеленський повідомив, що начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Олександр Поклад доповів про основні пріоритети роботи служби на серпень.

Окремо президент зазначив, що погодив із керівником СБУ подальші кроки щодо очищення внутрішньої структури від співробітників, які діють не в інтересах України.

"Дякую всім у СБУ, хто справді захищає нашу державу та людей", — наголосив Зеленський.

Глава держави також подякував співробітникам служби, які виконують завдання із захисту України в умовах повномасштабної війни.

Допис Володимира Зеленського. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський провів масштабне оновлення керівного складу Служби безпеки України. Указами глава держави звільнив керівників обласних управлінь СБУ у дев’яти регіонах та призначив на їхні посади нових очільників. Також кадрові зміни торкнулися одного з департаментів центрального апарату служби.

Новини.LIVE інформували, що Служба безпеки України разом із підрозділами Сил оборони провела низку успішних атак по важливих об’єктах Росії. Ураження зафіксували на підприємствах логістики, нафтопереробної галузі та військово-промислового комплексу у тимчасово окупованому Криму, на Кубані й у Волгоградській області.