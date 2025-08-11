СБУ вдарила по заводу для ракет Х-32 та Х-101 в Арзамасі

Завод в Арзамасі. Фото: соцмережі

У понеділок, 11 серпня, вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України успішно атакували ворожий військовий об'єкт. Цього разу дрони вразили виробничі потужності "Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна" у Нижньогородській області Росії.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в СБУ.

Далекобійні українські дрони влучно вдарили по заводу в Арзамасі

За даними джерел в СБУ, це підприємство є частиною військово-промислового комплексу Росії та входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

"Це підприємство є складовою ВПК РФ і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема для ракет Х-32 та Х-101", — повідомили джерела в СБУ.

Попередньо відомо, що по заводу влучили щонайменше чотири безпілотники ЦСО "А" СБУ.

"Підприємства ВПК РФ, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст", — зазначило джерело в повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому СБУ атакували дронами російський аеродром.

А наприкінці липня СБУ провела успішну операцію з атаки російського воєнного заводу у Пензі.