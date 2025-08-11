СБУ ударила по заводу для ракет Х-32 и Х-101 в Арзамасе

Завод в Арзамасе. Фото: соцсети

В понедельник, 11 августа, утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины успешно атаковали вражеский военный объект. На этот раз дроны поразили производственные мощности "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина" в Нижегородской области России.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в СБУ.

Дальнобойные украинские дроны метко ударили по заводу в Арзамасе

По данным источников в СБУ, это предприятие является частью военно-промышленного комплекса России и входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

"Это предприятие является составляющей ВПК РФ и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составляющие системы, в частности для ракет Х-32 и Х-101", — сообщили источники в СБУ.

Предварительно известно, что по заводу попали по меньшей мере четыре беспилотника ЦСО "А" СБУ.

"Предприятия ВПК РФ, которые работают на войну против Украины, являются абсолютно законными военными целями. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, которые производят оружие для террора мирных украинских городов", — отметил источник в сообщении.

Напомним, несколько дней назад СБУ атаковали дронами российский аэродром.

А в конце июля СБУ провела успешную операцию по атаке российского военного завода в Пензе.