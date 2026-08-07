СБУ: "Альфа" п’ятий місяць поспіль лідирує серед Сил оборони

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. Фото: "Альфа" СБУ/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ п’ятий місяць поспіль утримують лідерство серед підрозділів Сил оборони України за кількістю уражених і знищених цілей. У липні 2026 року бійці підрозділу знешкодили майже 6000 окупантів. Також спецпризначенці уразили тисячі ворожих цілей, зокрема техніку, засоби зв’язку та військові об’єкти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення СБУ у п'ятницю, 7 серпня.

"Альфа" СБУ залишається лідером серед Сил оборони

За даними Служби безпеки України, спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" продовжують утримувати першість серед усіх складових Сил оборони України за кількістю уражених і знищених цілей.

У СБУ зазначили, що точні удари по ворогу як на передовій, так і в глибокому тилу, а також високий рівень підготовки операторів безпілотних систем дозволяють підрозділу завдавати окупантам відчутних втрат.

Цього тижня Президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство "Альфи" під час доповіді очільника СБУ Олександра Поклада. Також глава держави погодив генерал-майору нові операції спецслужби.

Результати роботи "Альфи" СБУ за липень

За верифікованими даними профільного підрозділу "Альфи" СБУ, у липні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6000 окупантів.

Крім того, було уражено:

8748 БпЛА та НРК різного типу;

3297 одиниць автомобільної техніки;

2182 антени та вузли зв’язку;

1207 фортифікаційних споруд;

549 розрахунків БпЛА;

233 склади з БК та майном;

67 одиниць броньованої техніки (20 танків та 47 бойових броньованих машин);

54 артилерійські системи та САУ;

26 одиниць водного транспорту;

23 засоби ППО;

22 засоби РЛС/РЕБ;

18 РСЗВ;

13 одиниць авіаційної техніки.

У СБУ уточнили, що серед авіаційної техніки було знищено два Су-30 та один Су-30СМ. Також пошкоджено один МіГ-31БМ, п’ять Су-24, один Су-27П, один Су-30, один Мі-8МТПР та один Ка-27.

Скриншот повідомлення "Альфи" СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 6 серпня 2026 року СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразила Ярославський НПЗ РФ та кораблі берегової охорони ФСБ у Керчі. На одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії зафіксували вибухи, пожежі та пошкодження інфраструктури. Також унаслідок атаки пошкоджень зазнали два патрульні кораблі ФСБ РФ.

Новини.LIVE також писали, що СБУ заявила про ураження понад 100 стратегічних об’єктів РФ за 40 днів операції. За даними відомства, під удари потрапили військові об’єкти, НПЗ, логістична інфраструктура та кораблі "тіньового флоту". Також у СБУ повідомили про ураження понад 21 тисячі одиниць військової техніки та ліквідацію майже 5 тисяч російських військових.