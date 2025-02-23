Фейк Маска про корупцію в Міноборони — реакція САП

Мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Бізнесмен та очільник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск у своїх соцмережах поширив допис про нібито черговий доказ корупції в Міністерстві оборони України за президента Володимира Зеленського. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі спростували ці заяви і пояснили деталі.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба САП 23 лютого.

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Заява Маска про нібито корупцію в Міноборони

Ілон Маск 21 лютого поширив у X (Twitter) допис користувача з нікнеймом Amuse, в якій йдеться про нібито купівлю "чиновником Зеленського з Міноборони" елітної дорогої нерухомості у Франції за державні кошти. Поділившись цим дописом, мільярдер написав: "Верхівка айсберга".

Скриншот допису Ілона Маска

"Французька поліція заявляє, що посадовець Міністерства оборони Зеленського вкрав 46 млн доларів, а не 40 млн доларів, як повідомлялося, купивши віллу у Франції за 2,5 млн доларів, виноградник за 6,5 млн доларів і 27 земельних ділянок за 1 млн доларів. Скільки мільярдів вкрали інші соратники Зеленського?" — йдеться у дописі користувача Amuse.

Реакція САП

Водночас в САП пояснили, що історія не має жодного стосунку до чинної влади. Йдеться про колишнього керівника "Укроборонпрому", який займав високі посади ще за часів президента-втікача Віктора Януковича.

Слідство встановило, що злочинна діяльність чиновника охоплювала не лише його роки перебування на посадах, а й ще чотири роки після звільнення, а саме до 2016 року.

"У цей період відбувалась легалізація коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями. Йдеться про понад 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи", — йдеться у повідомленні.

У САП також наголосили, що підозрюваний перебуває в розшуку ще з 2017 року. За версією слідства, він перебуває на території Франції.

Скриншот допису САП

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск висловився про лідерство Зеленського. Він заявив, що український президент не може вважатись лідером народу, поки не відбудуться вибори.

Крім того, мільярдер оприлюднив черговий ворожий твіт щодо України. Він звинуватив нашу державу в небажанні завершувати війну.