Фейк Маска о коррупции в Минобороны — реакция САП

Миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Бизнесмен и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск в своих соцсетях распространил сообщение о якобы очередном доказательстве коррупции в Министерстве обороны Украины при президенте Владимире Зеленском. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре опровергли эти заявления и объяснили детали.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба САП 23 февраля.

Читайте также:

Заявление Маска о якобы коррупции в Минобороны

Илон Маск 21 февраля распространил в X (Twitter) сообщение пользователя с никнеймом Amuse, в котором говорится о якобы покупке "чиновником Зеленского из Минобороны" элитной дорогой недвижимости во Франции за государственные средства. Поделившись этим сообщением миллиардер написал: "Верхушка айсберга".

Скриншот сообщения Илона Маска

"Французская полиция заявляет, что чиновник Министерства обороны Зеленского украл 46 млн долларов, а не 40 млн долларов, как сообщалось, купив виллу во Франции за 2,5 млн долларов, виноградник за 6,5 млн долларов и 27 земельных участков за 1 млн долларов. Сколько миллиардов украли другие соратники Зеленского? " — говорится в заметке пользователя Amuse.

Реакция САП

В то же время в САП объяснили, что история не имеет никакого отношения к действующей власти. Речь идет о бывшем руководителе "Укроборонпрома", который занимал высокие должности еще во времена президента-беглеца Виктора Януковича.

Следствие установило, что преступная деятельность чиновника охватывала не только его годы пребывания на должностях, но и еще четыре года после увольнения, а именно до 2016 года.

"В этот период происходила легализация средств, полученных в результате формальных агентских соглашений по продаже украинской военной техники, заключенных без цели их выполнения с подставными компаниями. Речь идет о более 46 млн долларов США, из которых 13 млн евро были переведены через ряд транзитных компаний непосредственно на счета указанного лица", — говорится в сообщении.

В САП также отметили, что подозреваемый находится в розыске еще с 2017 года. По версии следствия, он находится на территории Франции.

Скриншот сообщения САП

Напомним, недавно Илон Маск высказался о лидерстве Зеленского. Он заявил, что украинский президент не может считаться лидером народа, пока не состоятся выборы.

Кроме того, миллиардер обнародовал очередной вражеский твит в отношении Украины. Он обвинил наше государство в нежелании завершать войну.