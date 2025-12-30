Санта перетнув кордон - відео

Санта на кордоні. Фото: кадр з відео

У вівторок, 30 грудня, прикордонники повідомили про перетин кордону Санта-Клаусом. Він привіз подарунки українцям.

Жартівливе відео Держприкордонслужба опублікувала у Telegram.

Санта перетнув кордон

"Офіційно! ДПСУ повідомляє: Санта перетнув кордон та, окрім подарунків, привіз "гарантії безпеки", — говориться у повідомленні.

У Санти спитали, що він везе, на що він відповів "подарунки".

Нагадаємо, що у середу, 24 грудня, Санта-Клаус розпочав свою різдвяну подорож, яка приходила і над Україною.

А до цього український лідер Володимир Зеленський звернувся до українців із привітанням із Різдвом.