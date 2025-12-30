Відео
Санта перетнув кордон України — відео

Санта перетнув кордон України — відео

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 20:24
Санта перетнув кордон - відео
Санта на кордоні. Фото: кадр з відео

У вівторок, 30 грудня, прикордонники повідомили про перетин кордону Санта-Клаусом. Він привіз подарунки українцям.

Жартівливе відео Держприкордонслужба опублікувала у Telegram.

Читайте також:

Санта перетнув кордон

"Офіційно! ДПСУ повідомляє: Санта перетнув кордон та, окрім подарунків, привіз "гарантії безпеки", — говориться у повідомленні.

У Санти спитали, що він везе, на що він відповів "подарунки".

Нагадаємо, що у середу, 24 грудня, Санта-Клаус розпочав свою різдвяну подорож, яка приходила і над Україною.

А до цього український лідер Володимир Зеленський звернувся до українців із привітанням із Різдвом. 

кордон прикордонники закордон Санта Клаус Новий рік 2026
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
