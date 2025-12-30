Санта перетнув кордон - відео

Санта перетнув кордон України — відео
Дата публікації: 30 грудня 2025 20:24
Санта на кордоні. Фото: кадр з відео
У вівторок, 30 грудня, прикордонники повідомили про перетин кордону Санта-Клаусом. Він привіз подарунки українцям.
Жартівливе відео Держприкордонслужба опублікувала у Telegram.
Санта перетнув кордон
"Офіційно! ДПСУ повідомляє: Санта перетнув кордон та, окрім подарунків, привіз "гарантії безпеки", — говориться у повідомленні.
У Санти спитали, що він везе, на що він відповів "подарунки".
Нагадаємо, що у середу, 24 грудня, Санта-Клаус розпочав свою різдвяну подорож, яка приходила і над Україною.
А до цього український лідер Володимир Зеленський звернувся до українців із привітанням із Різдвом.
