Санта пересек границу - видео

Санта пересек границу Украины — видео
Дата публикации 30 декабря 2025 20:24
Санта на границе. Фото: кадр из видео
Во вторник, 30 декабря, пограничники сообщили о пересечении границы Санта-Клаусом. Он привез подарки украинцам.
Шуточное видео Госпогранслужба опубликовала в Telegram.
Санта пересек границу
"Официально! ГПСУ сообщает: Санта пересек границу и, кроме подарков, привез "гарантии безопасности", — говорится в сообщении.
У Санты спросили, что он везет, на что он ответил "подарки".
Напомним, что в среду, 24 декабря, Санта-Клаус начал свое рождественское путешествие, которое приходило и над Украиной.
А до этого украинский лидер Владимир Зеленский обратился к украинцам с поздравлением с Рождеством.
