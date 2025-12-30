Санта пересек границу - видео

Санта на границе. Фото: кадр из видео

Во вторник, 30 декабря, пограничники сообщили о пересечении границы Санта-Клаусом. Он привез подарки украинцам.

Шуточное видео Госпогранслужба опубликовала в Telegram.

Санта пересек границу

"Официально! ГПСУ сообщает: Санта пересек границу и, кроме подарков, привез "гарантии безопасности", — говорится в сообщении.

У Санты спросили, что он везет, на что он ответил "подарки".

Напомним, что в среду, 24 декабря, Санта-Клаус начал свое рождественское путешествие, которое приходило и над Украиной.

А до этого украинский лидер Владимир Зеленский обратился к украинцам с поздравлением с Рождеством.