ЄС наближається до узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії — зниження стелі цін на нафту

Зустріч лідерів ЄС в Брюсселі. Ілюстративне фото: Reuters

Посли Європейського Союзу перебувають на фінальному етапі погодження 18-го пакету санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. До нього увійде нове, нижче обмеження ціни на російську нафту.

Про це з посиланням на чотири джерела пише Reuters у понеділок, 14 липня.

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Санкції проти РФ

За словами джерел, усі елементи 18-го пакету санкцій проти РФ були погоджені, однак одна країна-член ЄС ще має технічне застереження щодо нового механізму ціноутворення. Повну згоду, ймовірно, буде досягнуто 14 липня, напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, яка може офіційно затвердити пакет.

До санкцій включено "динамічний механізм" обмеження ціни: згідно з пропозицією Єврокомісії, ціна на російську нафту має бути на 15% нижчою від середньої ринкової ціни за останні три місяці. Початково це становитиме приблизно 47 доларів за барель (за розрахунками на основі останніх 22 тижнів). Перегляд ціни відбуватиметься раз на шість місяців замість попередніх трьох.

Словаччина, яка затримувала погодження пакета через побоювання щодо відмови від російського газу, погодилась на нові заходи після отримання запевнень від Єврокомісії.

Обмеження на ціну російської нафти, погоджене країнами G7 ще в грудні 2022 року, забороняє транспортування танкерами сирої нафти з Росії, якщо її вартість перевищує встановлену межу. Також під забороною страхування і перестрахування таких вантажів, якщо ціна перевищує ліміт.

У новому пакеті також передбачені обмеження щодо російського нафтопереробного заводу в Індії, двох китайських банків та реєстру прапорів, зокрема через використання Росією "зручних" прапорів для тіньового флоту й обходу санкцій.

Раніше ми писали, що Європейський Союз знайшов вихід, аби обійти опір Словаччини щодо запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії.

А Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізувала з ЄС попередні санкції проти РФ.