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Главная Новости дня Санкции против РФ — готовы ли послы ЕС принять 18-й пакет

Санкции против РФ — готовы ли послы ЕС принять 18-й пакет

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 11:21
ЕС приближается к согласованию 18-го пакета санкций против России - снижение потолка цен на нефть
Встреча лидеров ЕС в Брюсселе. Иллюстративное фото: Reuters

Послы Европейского Союза находятся на финальном этапе согласования 18-го пакета санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. В него войдет новое, более низкое ограничение цены на российскую нефть.

Об этом со ссылкой на четыре источника пишет Reuters в понедельник, 14 июля.

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По словам источников, все элементы 18-го пакета санкций против РФ были согласованы, однако одна страна-член ЕС еще имеет техническое предостережение относительно нового механизма ценообразования. Полное согласие, вероятно, будет достигнуто 14 июля, накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, который может официально утвердить пакет.

В санкции включен "динамический механизм" ограничения цены: согласно предложению Еврокомиссии, цена на российскую нефть должна быть на 15% ниже средней рыночной цены за последние три месяца. Изначально это составит примерно 47 долларов за баррель (по расчетам на основе последних 22 недель). Пересмотр цены будет происходить раз в шесть месяцев вместо предыдущих трех.

Словакия, которая задерживала согласование пакета из-за опасений относительно отказа от российского газа, согласилась на новые меры после получения заверений от Еврокомиссии.

Ограничение на цену российской нефти, согласованное странами G7 еще в декабре 2022 года, запрещает транспортировку танкерами сырой нефти из России, если ее стоимость превышает установленный предел. Также под запретом страхование и перестрахование таких грузов, если цена превышает лимит.

В новом пакете также предусмотрены ограничения в отношении российского нефтеперерабатывающего завода в Индии, двух китайских банков и реестра флагов, в частности из-за использования Россией "удобных" флагов для теневого флота и обхода санкций.

Ранее мы писали, что Европейский Союз нашел выход, чтобы обойти сопротивление Словакии по введению 18-го пакета санкций против России.

А Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизировала с ЕС предыдущие санкции против РФ.

санкции против России Европейский союз Еврокомиссия ЕС война в Украине
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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