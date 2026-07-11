Санду офіційно висунула кандидатуру на посаду премʼєра Молдови

Мая Санду та Василе Тофан. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Президентка Молдови Мая Санду офіційно висунула кандидатуру на посаду премʼєр-міністра країни. Йдеться про бізнесмена Василе Тофана. Він має 15 днів, щоб заручитися підтримкою парламенту, підготувати програму дій уряду та визначити його склад.

Про це повідомляє TV8, передає Новини.LIVE.

Кандидат на посаду премʼєра Молдови

"Для мене велика честь бути тут. Я не вважаю це досягненням, це велика відповідальність, я переповнений цією відповідальністю. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб виправдати очікування молдаван. Я з нетерпінням чекаю можливості якомога швидше розпочати роботу, щоб покращити життя молдаван", — зазначив Тофан.

Він назвав три основні пункти, на яких зосередиться на початку каденції:

відновлення, здобуття та зміцнення довіри;

перезапуск економіки;

політика, управління та бізнес.

"Ми не можемо покращити життя людей, якщо не перезапустимо економіку, і це буде зроблено на місцях. З перших днів я зосереджуся на підвищенні оптимізму підприємців, ми повинні повернути оптимізм, щоб світ побачив блиск у своїх очах", — наголосив Тофан.

За його словами, він командний гравець та прийшов, аби разом створити сильні команди.

"Усе, що ми робимо, ми робимо для того, щоб якнайшвидше привести Молдову до ЄС", — каже Тофан.

Зазначимо, 3 липня прем’єр Александру Мунтяну заявив про відставку. Ймовірно, це рішення пов’язане з низкою корупційних скандалів, що спалахнули в Молдові.

Зокрема, очільник авіаційної агенції MOLDATSA, призначений чинною владою, користувався підробленими документами про освіту та ліцензією пілота.

Крім того, напередодні правоохоронці затримали посадовця Міністерства сільського господарства за підозрою у корупції.

Як писали Новини.LIVE, у червні усі держави ЄС погодили відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови. Початковий етап присвячений питанням свободи слова та базових прав людини.

А український лідер Володимир Зеленський заявив, що початок першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови до ЄС став вагомим етапом на шляху до євроінтеграції.