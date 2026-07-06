Саміт в Анкарі: Рютте закликав партнерів надати Україні ППО та похвалив ЗСУ

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Через обмежені запаси засобів ППО в країнах Альянсу, НАТО разом з Україною розгортають ініціативи для збільшення виробництва ракет-перехоплювачів. Наразі Сполучені Штати виконують свої зобов'язання за програмою PURL, а союзники повинні безперервно підтримувати Київ ресурсами.

Про це під час брифінгу в Анкарі повідомив генсек Марк Рютте, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Марк Рютте висловився щодо проблем з постачанням ракет Patriot і похвалив героїзм ЗСУ

Одним із центральних питань порядку денного саміту НАТО, що стартує в Анкарі, стане посилення військової допомоги Києву. Під час брифінгу генеральний секретар Альянсу Марк Рютте підкреслив, що українці змінюють динаміку на полі бою завдяки власної винахідливості, відданості та хоробрості. Водночас очільник організації звернув увагу на критичну необхідність зміцнення систем захисту неба на тлі регулярного терору з боку Російської Федерації.

"Їм потрібна наша постійна підтримка, особливо коли йдеться про ППО. Росія продовжує атаки безпілотників та ракет на українські міста, і лише минулої ночі сталася ще одна жахлива атака. Тож, поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери по НАТО повинні продовжувати забезпечувати, щоб вона отримувала те, що їй потрібно. Усі союзники повинні зробити свій внесок, щоб наша підтримка України продовжувала надходити", — заявив глава НАТО.

Марк Рютте також висловився про проблему вичерпання запасів ракет-перехоплювачів у державах-членах НАТО. Для подолання цього дефіциту Альянс спільно з Україною працює над суттєвим розширенням їхнього випуску. Рютте повідомив, що Сполучені Штати Америки наразі роблять усе можливе для виконання своїх зобов'язань у межах програми PURL, які стосуються передачі перехоплювачів.

"Тому нам потрібно забезпечити виробництво більшої кількості. Україна теж працює над цим. Це не дасть негайних результатів, але ви бачите, що вони можуть зробити з допомогою НАТО, партнерів, союзників, щоб виробляти більше перехоплювачів", — пояснив посадовець.

Крім того, очільник Альянсу зауважив, що Канада та європейські країни зараз інвестують значні кошти у військово-промисловий комплекс і збільшують оборонні бюджети, оскільки загрози від Москви залишаються цілком реальними.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, Росія вкотре здійснила масований комбінований удар по Україні. Найбільше від атаки постраждала столиця та Київська область.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що росіяни стали по-іншому атакувати Україну. Зокрема, російські війська переміщують протикорабельні ракетні комплекси ближче до північних кордонів України, щоб максимально знизити час підльоту до цілей та позбавити цивільне населення та сили ППО часу на реакцію.

У Повітряних силах також наголошували, що Україні наразі складно відбиватися від балістичних атак через брак ракет та систем Patriot. Але деякі експерти вважають, що високу ефективність мають і європейські ЗРК SAMP/T, що здатні перехоплювати балістичні ракети на рівні з системами Patriot.

На полях саміту 8 липня очікується зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Крім безпекових питань, Київ також окремо працюватиме над узгодженням багатомільярдної підтримки, зокрема спробує переконати союзників погодити з Італією фінансову допомогу в розмірі 70 мільярдів доларів.