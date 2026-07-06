Саміт НАТО: про що говоритимуть в контексті України та які країни проти

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Гострий дефіцит перехоплювачів для систем Patriot та узгодження багатомільярдної підтримки стануть ключовими темами для української делегації на саміті НАТО в Анкарі. На тлі останнього масованого обстрілу Києва Володимир Зеленський планує обговорити постачання ракет PAC-3 та зустрітися з Дональдом Трампом, поки союзники намагаються подолати опір Італії щодо фіксації 70 мільярдів доларів допомоги.

Про це повідомила в ефірі День.LIVE розповіла журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на саміті НАТО.

На саміті НАТО обговорять постачання комплексів Patriot для України

Масштабний російський удар по українській столиці, під час якого протиповітряна оборона не змогла перехопити балістичні цілі через відсутність боєприпасів до комплексів Patriot, кардинально змістив фокус уваги Києва на міжнародній арені. Як передає з місця подій в ефірі "День.LIVE" кореспондентка "Новини.LIVE" Галина Остаповець, саме питання посилення ППО стало беззаперечним пріоритетом.

Загалом порядок денний саміту в Анкарі, який офіційно розпочнеться у найближчі два дні, зосереджений на двох напрямках: підвищенні витрат країн-членів на колективну безпеку Альянсу та подальшій підтримці України. Президент Володимир Зеленський особисто очолив українську делегацію на заході. Його графік передбачає короткі спільні заяви з Марком Рютте вже завтра, а також повноцінні переговори з президентом США Дональдом Трампом, які заплановані на четвер. На цих зустрічах планується обговорити головні очікування Києва від поточного зібрання союзників.

Паралельно за зачиненими дверима триває узгодження фінального тексту комюніке, де розглядаються кілька сценаріїв розширення фінансової допомоги. Союзники розраховують затвердити виділення 70 мільярдів доларів для України у 2026 році. Очікується, що остаточне підтвердження цих домовленостей з'явиться ближче до четверга. Водночас найзапекліші суперечки точаться навколо закріплення аналогічної суми у 70 мільярдів доларів і на наступний рік. Проти взяття таких довгострокових фінансових зобов'язань в умовах поточної геополітичної невизначеності категорично виступає Італія.

Окремим викликом для організаторів заходу став візит Дональда Трампа. Американський лідер регулярно критикує партнерів по блоку за недостатні фінансові внески в спільну оборону, тому приймаюча сторона доклала максимальних зусиль для створення ідеальних умов.

За словами Остаповець, візуальна та технічна організація в Анкарі виконана на надзвичайно високому рівні.

"Звісно, що всі тут піклуються про приїзд Дональда Трампа, ми знаємо його позицію щодо НАТО. Він часто критикує цей альянс через те, що союзників, на його думку, недостатньо вкладається фінансово в колективну оборону. Тому тут, як і минулого року в Гаазі, куди приїжджав американський президент, так і тут теж піклуються про те, аби головному герою цієї зустрічі, Дональду Трампу, все сподобалося, щоб він не мав поганий настрій", — розповіла журналістка.

Новини.LIVE інформували раніше, що Повітряні сили ЗСУ пояснили зміну тактики російських атак. Російські війська переміщують свої протикорабельні ракетні комплекси до північних кордонів України. Метою таких дій є критичне скорочення часу підльоту надшвидких цілей до українських міст, що залишає силам ППО та цивільним мінімум часу на реакцію та пошук укриття.

Раніше, 5 липня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорив критичну потребу України у посиленні протиповітряної оборони. Очікується, що питання безпеки та подальшої підтримки будуть ключовими і під час майбутнього саміту НАТО в Туреччині, де 8 липня може відбутися зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Актуальність зміцнення ППО підтверджують і нещодавні аналітичні дані НАТО. Хоча українські сили демонструють високу ефективність у боротьбі з безпілотниками, ситуація з балістичними ракетами залишається складною — за підсумками травня рівень їх перехоплення склав лише 17%.