Кількість загиблих у Києві зросла до 14: під завалами після російського удару знайшли тіло жінки

Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: Новини.LIVE.

У Києві під час розбору завалів на місці російського ракетного удару рятувальники виявили ще одне тіло загиблої. Попередньо, з-під уламків деблокували тіло жінки.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик із місця події.

На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, поліцейські та інші екстрені служби. Фахівці розбирають завали та перевіряють, чи не залишаються під уламками люди.

Наразі офіційні служби уточнюють інформацію щодо особи загиблої та остаточних наслідків російського удару.

Рятувальна операція триває. Інформація про кількість загиблих і постраждалих може оновлюватися. Новина доповнюється...