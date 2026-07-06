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Главная Новости дня Российский удар по Киеву: количество погибших возросло до 14

Российский удар по Киеву: количество погибших возросло до 14

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 16:09
Число погибших в Киеве возросло до 14: под завалами после российского удара обнаружили тело женщины
Срочная новость

В Киеве во время разбора завалов на месте российского ракетного удара спасатели обнаружили ещё одно тело погибшей. По предварительным данным, из-под обломков извлекли тело женщины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирик с места происшествия.

На месте трагедии продолжают работать спасатели, полицейские и другие экстренные службы. Специалисты расчищают завалы и проверяют, не остались ли под обломками люди.

В настоящее время официальные службы уточняют информацию о личности погибшей и окончательных последствиях российского удара.

Спасательная операция продолжается. Информация о количестве погибших и пострадавших может обновляться. Новость дополняется...

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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