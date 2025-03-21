Саміт ЄС у Брюсселі — чи отримає Україна обіцяну перемогу

Світові лідери на саміт ЄС в Брюсселі. Фото: OLIVIER HOSLET/Pool via REUTERS

У Брюсселі завершився саміт ЄС, який тривав два дні. Однак остаточне рішення щодо обіцяного Україні пакету допомоги на 40 мільярдів євро ще не розв'язане.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE в ефірі Ранок.LIVE.

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Журналістка Новини.LIVE зазначила, що фокус саміту був на європейській економіці, оборонній політиці та дистанціюванні від США.

ЄС обіцяє збільшити оборонні витрати до 650 мільярдів євро і визнає, що без України безпека Європи неможлива.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Європа розглядає новий пакет допомоги Україні на 40 млрд євро.

Водночас Кая Каллас розповіла, що ЄС шукає нові механізми фінансування зброї для України. Зараз під питанням суми, які можуть виділити на такі витрати.