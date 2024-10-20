Підготовка солдат КНДР до війни проти України — Садовий закликав світ відреагувати

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Північна Корея відправила своїх військових до Росії для участі у війні проти України. Натомість світові лідери не спростовують, але й не підтверджують цю новину.

Це прокоментував мер Львова Андрій Садовий у Facebook у неділю, 20 жовтня.

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Садовий зазначив, що міжнародні та місцеві медіа повідомляють про підготовку північнокорейських солдатів до війни з Україною. На відео, які публікують ЗМІ, видно, як вони отримують російську військову форму.

"Політики не спростовують цих новин. Питання: чи це вже є прямим втручанням третьої країни у війну? Чого ще чекає Захід? Де ці червоні лінії?", — наголосив міський голова Львова.

Він зауважив, що усі розуміють сценарій у війні двох систем — тиранії та демократії. Тому ми або остаточно переможемо, або цей вогонь перекинеться на весь світ.

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, у США "дуже стурбовані" повідомленнями про відправлення північнокорейських солдатів до Росії.

Також раніше Центр стратегічних комунікацій оприлюднив кадри екіпірування солдатів з КНДР у Росії.