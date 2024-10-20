Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Садовий відреагував на участь КНДР у війні проти України й закликав світ до дій arrow

Садовий відреагував на участь КНДР у війні проти України й закликав світ до дій

20 жовтня 2024 18:10
Євгенія Брюховецька - редактор
Підготовка солдат КНДР до війни проти України — Садовий закликав світ відреагувати
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН
Євгенія Брюховецька - редактор

Північна Корея відправила своїх військових до Росії для участі у війні проти України. Натомість світові лідери не спростовують, але й не підтверджують цю новину.

Це прокоментував мер Львова Андрій Садовий у Facebook у неділю, 20 жовтня.

Читайте також:

Участь КНДР у війні

Садовий зазначив, що міжнародні та місцеві медіа повідомляють про підготовку північнокорейських солдатів до війни з Україною. На відео, які публікують ЗМІ, видно, як вони отримують російську військову форму.

"Політики не спростовують цих новин. Питання: чи це вже є прямим втручанням третьої країни у війну? Чого ще чекає Захід? Де ці червоні лінії?", — наголосив міський голова Львова.

Він зауважив, що усі розуміють сценарій у війні двох систем — тиранії та демократії. Тому ми або остаточно переможемо, або цей вогонь перекинеться на весь світ.

null
Скриншот допису Садового

Нагадаємо, у США "дуже стурбовані" повідомленнями про відправлення північнокорейських солдатів до Росії.

Також раніше Центр стратегічних комунікацій оприлюднив кадри екіпірування солдатів з КНДР у Росії.

Північна Корея російські війська фронт війна в Україні КНДР Андрій Садовий

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:05 Куп'янськ у руїнах — у мережі показали відео знищених центральних вулиць міста

19:04 Ховаємо парасольки — синоптики спрогнозували погоду на наступний тиждень

18:59 Вучич та Путін поговорили телефоном — сербський лідер подякував за газ

18:57 У Львівській області різко зросла захворюваність на грип та ГРВІ

18:57 Військові вдарили по ворожій гарматі та двох сховищах БК — відео

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

18:56 Зростання цін на картоплю — чого очікувати одеситам у майбутньому

18:48 Час для прогулянок — прогноз погоди у Києві на завтра

18:38 Президентка Молдови Санду взяла участь у виборах майбутнього лідера країни

18:28 Франція передасть новий пакет допомоги для України за кошти активів РФ — що увійде

18:25 На Одещині у дельті Дунаю оселились пугачі — деталі

19:05 Куп'янськ у руїнах — у мережі показали відео знищених центральних вулиць міста

19:04 Ховаємо парасольки — синоптики спрогнозували погоду на наступний тиждень

18:59 Вучич та Путін поговорили телефоном — сербський лідер подякував за газ

18:57 У Львівській області різко зросла захворюваність на грип та ГРВІ

18:57 Військові вдарили по ворожій гарматі та двох сховищах БК — відео

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

18:56 Зростання цін на картоплю — чого очікувати одеситам у майбутньому

18:48 Час для прогулянок — прогноз погоди у Києві на завтра

18:38 Президентка Молдови Санду взяла участь у виборах майбутнього лідера країни

18:28 Франція передасть новий пакет допомоги для України за кошти активів РФ — що увійде

18:25 На Одещині у дельті Дунаю оселились пугачі — деталі

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку