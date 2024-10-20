Подготовка солдат КНДР к войне против Украины Садовой призвал мир отреагировать

Садовой отреагировал на участие КНДР в войне против Украины и призвал мир к действиям
Северная Корея отправила своих военных в Россию для участия в войне против Украины. В то же время мировые лидеры не опровергают, но и не подтверждают эту новость.
Это прокомментировал мэр Львова Андрей Садовой в Facebook в воскресенье, 20 октября.
Участие КНДР в войне
Садовой отметил, что международные и местные медиа сообщают о подготовке северокорейских солдат к войне с Украиной. На видео, которые публикуют СМИ, видно, как они получают российскую военную форму.
"Политики не опровергают этих новостей. Вопрос: это уже прямое вмешательство третьей страны в войну? Чего еще ждет Запад? Где эти красные линии?", — подчеркнул городской голова Львова.
Он отметил, что все понимают сценарий в войне двух систем — тирании и демократии. Поэтому мы либо окончательно победим, либо этот огонь перебросится на весь мир.
Напомним, в США "очень озабочены" сообщениями об отправке северокорейских солдат в Россию.
Также ранее Центр стратегических коммуникаций обнародовал кадры экипировки солдат из КНДР в России.
Читайте Новини.LIVE!