Подготовка солдат КНДР к войне против Украины Садовой призвал мир отреагировать

Мэр Львова Андрей Садовой. Фото: УНИАН

Северная Корея отправила своих военных в Россию для участия в войне против Украины. В то же время мировые лидеры не опровергают, но и не подтверждают эту новость.

Это прокомментировал мэр Львова Андрей Садовой в Facebook в воскресенье, 20 октября.

Читайте также:

Участие КНДР в войне

Садовой отметил, что международные и местные медиа сообщают о подготовке северокорейских солдат к войне с Украиной. На видео, которые публикуют СМИ, видно, как они получают российскую военную форму.

"Политики не опровергают этих новостей. Вопрос: это уже прямое вмешательство третьей страны в войну? Чего еще ждет Запад? Где эти красные линии?", — подчеркнул городской голова Львова.

Он отметил, что все понимают сценарий в войне двух систем — тирании и демократии. Поэтому мы либо окончательно победим, либо этот огонь перебросится на весь мир.

Скриншот поста Садового

Напомним, в США "очень озабочены" сообщениями об отправке северокорейских солдат в Россию.

Также ранее Центр стратегических коммуникаций обнародовал кадры экипировки солдат из КНДР в России.