Україна
Головна Новини дня Русифікував школи — як суд покарав ексочільника МОН ЛНР

Русифікував школи — як суд покарав ексочільника МОН ЛНР

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 01:03
Оновлено: 20:15
Колишній очільник МОН ЛНР русифікував навчальні заклади Луганщини — яке покарання обрав для нього суд
Урок у російській школі. Фото ілюстративне: УНІАН

Колишній міністр освіти й науки ЛНР у період від січня 2021 року до липня 2022 року впроваджував в навчальних закладах тимчасово окупованої Луганщини російські освітні програми. Йому вже обрали покарання.

Про це 3 листопада повідомили в Луганській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант підписав із Міносвіти РФ "меморандум про взаєморозуміння". Також він він був ініціатором наказів про проведення єдиного державного іспиту РФ у ЛНР і скликав "засідання ради ректорів".

Колишній міністр освіти й науки ЛНР
Ексміністр освіти й науки ЛНР. Фото: Прокуратура України

Рішення суду 

Обвинуваченому призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення та 15 років позбавлення права обіймати посади в органах влади та сфері освіти. Порушник наразі переховується на тимчасово окупованій території. Вирок йому винесли заочно. Відбувати покарання фігурант почне після затримання.

Нагадаємо, 23-річний житель Луганської області працював в одному з "райвідділів внутрішніх справ МВД ЛНР". За вчинене він проведе 13 років у в'язниці.

Також ми повідомляли про вирок пенсіонеру з Одещини. Чоловіка, який поширював у соцмережах радянську символіку, засудили до року випробувального терміну.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
