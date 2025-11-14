Бывший глава МОН ЛНР русифицировал учебные заведения Луганщины — какое наказание избрал для него суд

Урок в российской школе. Фото иллюстративное: УНІАН

Бывший министр образования и науки ЛНР в период с января 2021 года по июль 2022 года внедрял в учебных заведениях временно оккупированной Луганщины российские образовательные программы. Ему уже избрали наказание.

Об этом 3 ноября сообщили в Луганской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, фигурант подписал с Минобразования РФ "меморандум о взаимопонимании". Также он он был инициатором приказов о проведении единого государственного экзамена РФ в ЛНР и созвал "заседание совета ректоров".

Экс-министр образования и науки ЛНР. Фото: Прокуратура Украины

Решение суда

Обвиняемому назначили наказание в виде трех лет заключения и 15 лет лишения права занимать должности в органах власти и сфере образования. Нарушитель сейчас скрывается на временно оккупированной территории. Приговор ему вынесли заочно. Отбывать наказание фигурант начнет после задержания.

Напомним, 23-летний житель Луганской области работал в одном из "райотделов внутренних дел МВД ЛНР". За совершенное он проведет 13 лет в тюрьме.

Также мы сообщали о приговоре пенсионеру из Одесской области. Мужчину, который распространял в соцсетях советскую символику, приговорили к году испытательного срока.