Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Русифицировал школы — как суд наказал экс-главу МОН ЛНР

Русифицировал школы — как суд наказал экс-главу МОН ЛНР

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 01:03
обновлено: 20:15
Бывший глава МОН ЛНР русифицировал учебные заведения Луганщины — какое наказание избрал для него суд
Урок в российской школе. Фото иллюстративное: УНІАН

Бывший министр образования и науки ЛНР в период с января 2021 года по июль 2022 года внедрял в учебных заведениях временно оккупированной Луганщины российские образовательные программы. Ему уже избрали наказание.

Об этом 3 ноября сообщили в Луганской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигурант подписал с Минобразования РФ "меморандум о взаимопонимании". Также он он был инициатором приказов о проведении единого государственного экзамена РФ в ЛНР и созвал "заседание совета ректоров".

Бывший министр образования и науки ЛНР
Экс-министр образования и науки ЛНР. Фото: Прокуратура Украины

Решение суда

Обвиняемому назначили наказание в виде трех лет заключения и 15 лет лишения права занимать должности в органах власти и сфере образования. Нарушитель сейчас скрывается на временно оккупированной территории. Приговор ему вынесли заочно. Отбывать наказание фигурант начнет после задержания.

Напомним, 23-летний житель Луганской области работал в одном из "райотделов внутренних дел МВД ЛНР". За совершенное он проведет 13 лет в тюрьме.

Также мы сообщали о приговоре пенсионеру из Одесской области. Мужчину, который распространял в соцсетях советскую символику, приговорили к году испытательного срока.

образование ЛНР суд оккупация наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации