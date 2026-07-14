Рубіо оголосив про початок ліквідації Міжнародного кримінального суду

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон розпочинає кампанію з демонтажу Міжнародного кримінального суду (МКС). Адміністрація Дональда Трампа також пригрозила скороченням допомоги державам, які підтримують юрисдикцію суду. У США вважають діяльність МКС загрозою своїй національній безпеці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN.

США розпочинають кампанію проти МКС

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа розпочинає кампанію, спрямовану на демонтаж Міжнародного кримінального суду. За його словами, Вашингтон має намір використати всі наявні дипломатичні, політичні та економічні інструменти, аби послабити вплив установи.

Рубіо звинуватив МКС у тому, що той нібито веде "війну проти США" не за допомогою зброї, а через застосування міжнародного права. Він також нагадав, що конфлікт між Вашингтоном і судом триває ще з першої каденції Дональда Трампа, коли МКС почав розслідувати можливі воєнні злочини американських військових в Афганістані.

Союзників США закликали визначитися

У Вашингтоні попередили, що країни, які й надалі визнаватимуть юрисдикцію МКС або підтримуватимуть його діяльність, можуть втратити американську фінансову допомогу.

За словами представника Державного департаменту США, під особливою увагою опиняться держави, які співпрацюють з американськими правоохоронними органами, розміщують на своїй території військові бази США або користуються американськими безпековими гарантіями. Саме ці країни, серед яких є чимало союзників Вашингтона в Європі, адміністрація Трампа закликає офіційно не визнавати юрисдикцію МКС щодо громадян США.

Які заходи планують застосувати

Марко Рубіо заявив, що США готові посилювати тиск на МКС усіма доступними засобами.

"Використовуючи всі інструменти, що є в розпорядженні нашого уряду, працюючи пліч-о-пліч з кожним союзником, з яким ми можемо мати спільну справу, ми демонтуємо Міжнародний кримінальний суд — цеглинка за цеглиною, якщо це буде необхідно", — зазначив держсекретар США.

Серед можливих кроків Вашингтон розглядає дипломатичну ізоляцію суду, запровадження жорстких економічних санкцій, скасування віз та заборону на в'їзд для співробітників МКС.

Рубіо також стверджує, що Міжнародний кримінальний суд став інструментом політичної боротьби. За його словами, на діяльність установи впливають уряди, які займають ворожу щодо США позицію, а також мережа міжнародних неурядових організацій.

Таким чином адміністрація Дональда Трампа фактично оголосила про курс на міжнародну ізоляцію МКС, поєднуючи дипломатичний тиск, санкції та можливе скорочення допомоги державам, які підтримуватимуть діяльність суду.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2025 року стало відомом, що адміністрація Трампа може запровадити санкції проти всіх структур Міжнародного кримінального суду. Такий крок може суттєво ускладнити роботу МКС, зокрема вплинути на фінансування, банківські операції та доступ до програмного забезпечення.

Новини.LIVE також писали, що у серпні 2025 року США запровадили санкції проти чотирьох посадовців Міжнародного кримінального суду, передбачивши замороження їхніх активів та заборону на фінансові операції в американській юрисдикції. У Вашингтоні пояснили рішення розслідуваннями МКС щодо американських військових в Афганістані та видачею ордерів на арешт ізраїльських посадовців.