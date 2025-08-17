Рубіо назвав втрати військ РФ у липні

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо назвав втрати російських військ у живій силі на війні в Україні за липень 2025 року. За його даними, йдеться про близько 20 тисяч російських солдатів.

Про це йдеться у заяві Рубіо у неділю, 17 серпня.

Рубіо про втрати РФ на фронті у липні

За інформацією держсекретаря США, воїни ЗСУ лише за минулий місяць (липень 2025, — Ред.) знищили до 20 тисяч російських солдатів. Це показник того, як дорого росіянам обходиться війна.

За словами Рубіо, Вашингтон намагається зараз відшукати "золоту середину" між позиціями двох держав, що воюють.

Він зазначив, що війна стає значно складнішою: "росіяни все ще вірять, що в них "є імпульс", а українці обороняються, завдаючи російським військовим шалених втрат".

"Я думаю, що лише минулого місяця 20 000 російських солдатів загинули за один місяць у цій війні. Тож українці завдали росіянам величезної шкоди в результаті цього. Обидві сторони дуже сильно закріпилися", — сказав американський посадовець.

Зокрема Рубіо додав, що питання примирення двох сторін складне, але США не відмовляються від роботи над ним.

"Це складне питання, але ми продовжуватимемо над ним працювати, тому що президент зробив пріоритетом спробу припинити війну, яка ніколи не мала статися", — підсумував Рубіо.

Нещодавно Марко Рубіо заявив, що США не будуть змушувати Україну йти на територіальні поступки РФ в межах спроб закінчити війну.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський заявив, що Конституція України робить неможливою відмову від території.