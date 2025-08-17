Зеленський заявив про неможливість відмови від територій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею. Глава держави зазначив, що територіальне питання мають обговорювати лише лідери України та Росії на тристоронній зустрічі.

Про це Зеленський повідомив у неділю, 17 серпня, в Telegram.

Зеленський про неможливість відмови від територій

Президент наголосив, що у питанні закінчення війни про торг землею не може йтися. Адже за словами лідера, Конституція України робить неможливою відмову від території.

"Нам потрібні реальні переговори, а це означає, що вони можуть початися там, де зараз проходить лінія фронту. Лінія зіткнення — це найкраща лінія для переговорів. І європейці це підтримують, і ми вдячні всім. Росія все ще не досягла успіху в Донецькій області, Путін не зміг її захопити протягом 12 років.

А Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею. Оскільки територіальне питання є настільки важливим, його мають обговорювати лише лідери України та Росії на тристоронній зустрічі: Україна, Сполучені Штати, Росія", — зазначив Зеленський.

А також додав, що наразі Росія не дає жодних сигналів, що така тристороння зустріч відбудеться. Президент зауважив, що якщо Росія відмовиться, тоді мають послідувати нові санкції.

Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що Штати готові взяти участь у гарантіях безпеки для України.

Раніше глава держави заявляв, що Україна розглядає вступ до Європейського Союзу як частину гарантій безпеки.