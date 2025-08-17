Хто надасть Україні гарантії безпеки — Зеленський розповів

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: Офіс президента

Сполучені Штати Америки готові взяти участь у гарантіях безпеки для України. Це історичне рішення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережах.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Зустріч Коаліції охочих

"Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи", — заявив він.

Президент подякував усім учасникам Коаліції охочих за розмову сьогодні у Брюсселі — напередодні зустрічі у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом.

"Було дуже корисно. Продовжуємо координацію наших спільних позицій. Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник", — додав глава держави.

Також Зеленський розповів, про що говорили на зустрічі Коаліції охочих.

"Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода — дійсно чесна, швидка й така, що спрацює", — підсумував він.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа відбудеться вже завтра, 18 серпня. Її відвідають Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, очільник Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

