Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гарантії безпеки — Зеленський повідомив про історичне рішення

Гарантії безпеки — Зеленський повідомив про історичне рішення

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 19:34
Хто надасть Україні гарантії безпеки — Зеленський розповів
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: Офіс президента

Сполучені Штати Америки готові взяти участь у гарантіях безпеки для України. Це історичне рішення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережах.

Реклама
Читайте також:
скрін Зеленський
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Зустріч Коаліції охочих

"Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи", — заявив він.

Президент подякував усім учасникам Коаліції охочих за розмову сьогодні у Брюсселі — напередодні зустрічі у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом.

"Було дуже корисно. Продовжуємо координацію наших спільних позицій. Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник", — додав глава держави.

Також Зеленський розповів, про що говорили на зустрічі Коаліції охочих.

"Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода  дійсно чесна, швидка й така, що спрацює", — підсумував він.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа відбудеться вже завтра, 18 серпня. Її відвідають Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, очільник Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Раніше ми писали, що Трамп підтримав позицію російського диктатора Володимира Путіна у бажанні повністю захопити Донбас.

Володимир Зеленський США війна в Україні Коаліція охочих гарантії безпеки
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації