Жорин: Украина не должна соревноваться с Россией по количеству военных

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: Жорин/Telegram

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Украина не должна пытаться соперничать с Россией по численности военнослужащих в случае усиления мобилизации в РФ. Ответ Украины на наращивание ресурсов противника должен быть асимметричным и технологичным. Основной акцент необходимо делать на технологиях и повышении эффективности уничтожения врага.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин.

Жорин о мобилизации в России и численности военных

Максим Жорин пояснил, что в случае увеличения российских ресурсов, в частности людских, Украина не должна пытаться догнать противника по численности военных. По его словам, противостоять росту ресурсов противника нужно прежде всего с помощью технологических решений.

"Нет никакого смысла пытаться вступать в гонку по численности личного состава. Это неприемлемо, неуместно и нелогично. Исключительно технологические решения, исключительно технологическая война должны стать нашим ответом на любой рост ресурсов противника", — подчеркнул Жорин.

По словам заместителя командира 3-го армейского корпуса, украинский ответ на любое увеличение ресурсов России должен быть исключительно асимметричным.

Основной акцент, как отметил Жорин, необходимо делать на технологиях и повышении эффективности уничтожения врага.

Новини.LIVE сообщали, что Россия в ближайшее время может усилить скрытую мобилизацию, поскольку набор контрактников уже не обеспечивает необходимого количества людей. По словам Максима Жорина, для пополнения войск могут привлекать полицию и другие правоохранительные органы, используя задержания и репрессии. В то же время российские власти, вероятно, будут пытаться отложить более масштабную мобилизацию из-за ее непопулярности среди населения.

Новини.LIVE также писали, что Россия планирует до конца 2026 года мобилизовать 11,6 тысячи мужчин с временно оккупированных территорий Украины. Представительница омбудсмена Ольга Алтунина призвала украинцев, особенно мужчин призывного возраста, не ездить на ВОТ даже для оформления документов или решения имущественных вопросов.