Жорин назвал участки фронта, на которых РФ сосредоточится осенью

Максим Жорин. Фото: УНИАН

Заместитель командующего третьим армейским корпусом Максим Жорин заявил, что осенью Россия может усилить наступление в Донецкой области. Враг, вероятно, сосредоточится на направлениях Константиновки, Славянска и Краматорска.

Об этом Жорин сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

Где РФ может наиболее активно усилить наступление осенью

По словам Жорина, именно на направлениях Константиновки, Славянска и Краматорска армия РФ ставит перед собой задачу продвигаться любой ценой.

"Это направление Константиновки, Славянска, Краматорска, где враг до сих пор ставит перед собой задачу любой ценой пытаться продвигаться. Я думаю, что и концентрировать свои подразделения, и в первую очередь, приоритет — пополнение как личным составом, так и боевым снабжением — будет именно на этих участках", — заявил военный.

Кроме того, Жорин не исключил сложной ситуации на Лиманско-Купянском направлении. Однако он уверен, что главным и самым сложным в ближайшее время будет именно направление Константиновка — Славянск — Краматорск.

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Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью военный заявил, что Россия уже в ближайшее время начнет усиливать методы скрытой и ограниченной мобилизации. По его словам, это будет происходить через полицию и репрессии.

Также Жорин сказал, что Украина не должна соперничать с Россией по количеству военных в случае, если в РФ будет усилена мобилизация. По его словам, Украина должна делать акцент на технологиях и повышении эффективности уничтожения врага.