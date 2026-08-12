Жорин: Крым не является ключом к завершению войны

Максим Жорин. Фото: УНИАН

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Заместитель командующего 3-м армейским корпусом Максим Жорин заявил, что оккупированный Крым не является ключом к завершению войны. Сейчас важнее стабилизировать линию фронта и увеличить потери противника.

Об этом военный рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

Что сказал Жорин об изоляции Крыма

По словам Жорина, Украина уже начинает существенно затруднять снабжение российских войск в Крыму, однако для полной изоляции полуострова необходима сухопутная составляющая.

"Если мы говорим о реальной изоляции, то здесь нужно понимать, что это должна быть и сухопутная составляющая. Мы можем обеспечить некую ограниченную изоляцию, перекрыв поставки чего-либо. Это мы можем сделать с воздуха, но, опять же, это будет скорее ограничение, чем изоляция. Если мы говорим об изоляции, то здесь нужно будет говорить уже непосредственно о сухопутной составляющей с продвижением на некоторых участках", — сказал заместитель командира 3-го армейского корпуса.

Жорин подчеркнул, что сейчас для Украины важнее стабилизировать линию фронта и увеличить потери противника. В то же время ограничение поставок в Крым уже имеет последствия как для военных РФ, так и для гражданского населения на оккупированных территориях.

Также Жорин добавил, что Крым сам по себе не является ключом к завершению войны.

"Крым во многом является символом этой войны. Здесь вопрос скорее в сухопутном коридоре, ведущем в Крым, а не в самом Крыму. Если он перестанет существовать, то Крым станет исключительно вопросом времени", — резюмировал он.

Как сообщали Новини.LIVE, Жорин недавно заявил, что Россия может усилить наступление в Донецкой области. Он предполагает, что оккупанты сосредоточатся на направлениях Константиновки, Славянска и Краматорска.

Также мы писали, что, по словам Жорина, Россию можно заставить сесть за стол переговоров только при условии комплексного давления.