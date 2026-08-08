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Главная Новости дня Жорин назвал первоочередные задачи для нового главнокомандующего

Жорин назвал первоочередные задачи для нового главнокомандующего

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 09:07
Жорин назвал первоочередные задачи для нового главнокомандующего
Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорина. Фото: Telegram-канал Максима Жорины

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин считает, что новый главнокомандующий должен немедленно изменить устаревшие подходы к обучению людей, мобилизуемых в ряды Вооруженных сил. Существующая система учебных баз требует тщательного внутреннего аудита и пересмотра программ с учетом реальных событий на передовой. Это позволит существенно повысить боеспособность подразделений и сохранить жизни бойцов.

Такое мнение Максим Жорин высказал журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

Кардинальная реформа учебных центров

По словам Жорина, текущий уровень подготовки будущих бойцов на полигонах требует серьезного вмешательства и решительных шагов со стороны обновленного армейского командования.

"В первую очередь нужно изменить философию подготовки людей к службе в армии. И я думаю, что Драпатый это понимает, ведь в свое время он уделял этому внимание. Должен полностью измениться подход в учебных центрах, подход к подготовке, и это чрезвычайно важно. Также очень важно справедливое обеспечение подразделений", — заявил Максим Жорин.

Помимо реформы обучения на полигонах, армия остро нуждается во внедрении понятных правил обеспечения оружием и техникой различных бригад на фронте.

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Жорин советует новому командованию провести подробный разбор всех успешных и провальных действий подразделений за последний период, чтобы распространить удачные тактические решения на другие участки фронта и одновременно предотвратить повторение аналогичных ошибок в будущем.

Как ранее писали Новини.LIVE, Максим Жорин считает, что осенью войска РФ сосредоточатся на попытке захватить Константиновку, Славянск и Краматорск. Кроме того, Жорин не исключил сложной ситуации на Лиманско-Купянском направлении.

Также Новини.LIVE сообщали о других заявлениях Жорина. Он подчеркнул, что российский Калининград может стать одной из потенциальных целей для атак беспилотников. По его мнению, удары по стратегически важным российским городам способны усилить внутреннюю напряженность в РФ и вызвать рост панических настроений среди населения.

Максим Жорин Михаил Драпатый эфир Новини.LIVE
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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