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Жители семи областей Украины частично остались без света из-за атак РФ

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 12:14
Из-за атак РФ семь областей Украины остались без света: что известно
Энергетики проводят ремонтные работы после атаки РФ. Иллюстративное фото: ДТЭК

Во вторник, 14 июля, из-за атак РФ семь областей Украины частично остались без электроэнергии. Отключения зафиксированы в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Донецкой областях. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения там, где это позволяет обстановка с безопасностью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Укрэнерго.

В семи областях Украины произошло отключение электроэнергии в результате российских обстрелов

В результате российских атак с использованием дронов и артиллерийских обстрелов в Украине вновь наблюдаются перебои с электроснабжением. По состоянию на утро 14 июля перебои с электроснабжением зафиксированы в семи областях — Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Донецкой. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атак и восстановлением электроснабжения там, где это возможно с учетом условий безопасности.

Кроме того, из-за непогоды полностью или частично без электроснабжения остались 72 населенных пункта в Тернопольской, Киевской и Черниговской областях.

В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии в Украине растет. По состоянию на 9:30 14 июля оно было на 2,2% выше, чем в это же время днем ранее.

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Причиной назвали облачную погоду, которая снижает эффективность работы бытовых солнечных электростанций, а также повышение температуры и более активное использование кондиционеров.

Украинцев призвали по возможности переносить активное использование электроэнергии на период с 11:00 до 15:00, когда эффективнее работают промышленные солнечные электростанции.

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Скриншот сообщения «Укрэнерго»/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 14 июля Россия атаковала Украину 135 беспилотниками и 10 ракетами различных типов, большинство из которых были баллистическими. В результате обстрелов пострадали люди, повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и энергосети в нескольких регионах. Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на Россию и как можно скорее принять новые санкции.

Новини.LIVE также сообщали, что в результате российского авиаудара КАБами по Запорожью вечером 13 июля число пострадавших возросло до 12, среди них — ребенок. Вражеская атака разрушила дом, повредила частные дома, хозяйственные постройки и транспорт, а также вызвала несколько пожаров. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания и продолжили обследование мест попаданий.

обстрелы Укрэнерго отключения света
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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