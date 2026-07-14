На фоне очередной атаки Зеленский призвал усилить давление на Россию

Срочная новость

Этой ночью россияне запустили по нашим городам и населённым пунктам 135 дронов и 10 ракет различных типов, причём большинство из них — баллистические. В результате ударов по Харьковской области ранены семь человек, в том числе один ребёнок. Повреждены обычные жилые дома, АЗС и железнодорожная инфраструктура. В Черниговской области ранены три человека. Россияне повредили жилой дом и объекты энергосети, из-за чего тысячи семей остались без света. Сейчас ведутся ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Поврежден многоквартирный дом в Запорожье.

Россияне нанесли ракетно-артиллерийские удары по Киеву. В столице повреждено 16 объектов, среди них обычная школа и предприятие. Также наносились удары по критической инфраструктуре в Днепровской, Донецкой, Житомирской и Одесской областях.

Давление на Россию должно быть сильнее. Нельзя терять время, и уже на этой неделе следует принять 21-й пакет санкций ЕС. Каждый день задержки санкционных решений означает дополнительное время для России, чтобы подготовиться к санкциям. Все компоненты — чипы, микросхемы, товары двойного назначения — всё, чем Россия пользуется, чтобы затягивать войну и наносить удары по людям, должно быть остановлено. И наши договоренности с партнерами по европейской антибаллистике — это то, что действительно может повысить безопасность наших людей. Нужно действовать сообща — каждая компания и каждая страна должны быть настоящими защитниками жизни. Совместных возможностей достаточно, и вместе мы можем построить действительно надежную защиту для Украины и всей Европы. Спасибо всем, кто помогает.

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